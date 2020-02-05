نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2020/2019

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية ما ستسفر عنه نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرعة دور ال8 لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء، 5-2-2020، في فندق هيلتون 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، على مقربة من المقر الرئيسي للكاف.

ينطلق حفل سحب القرعة المرتقبة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تتواجد أكبر أندية شمال أفريقيا في قرعة هذا العام، أمثال الثنائي المصري “الأهلي والزمالك” والثنائي المغربي “الرجاء والوداد” والثنائي التونسي “الترجي الرياضي والنجم الساحلي”.

وتغيب الأندية الجزائرية عن هذا الحفل بعدما ودع اتحاد العاصمة دور المجموعات من المجموعة الثالثة التي ضمت الوداد وصنداونز وبيترو أتلتيكو، الامر نفسه يخص شبيبة القبائل الذي ودع المجموعة الرابعة التي وصفت بمجموعة الموت حيث ضمت أندية الترجي والرجاء وفيتا كلوب.

ويشهد هذا الدور تواجد الزمالك للمرة الأولى منذ استحداث النظام الجديد لدوري الأبطال بدءًا من عام 2018.

Advertisements

كما يتواجد الرجاء المغربي في الأدوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 10 أعوام.

اضغط هنا للتعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة الكونفدرالية

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

مدينة 6 أكتوبر (القاهرة- مصر)

جارية الآن

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية…

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للتعرف على ما يحدث داخل قاعة سحب القرعة أول بأول.

???? مساء النور على الجميع…سيكون معكم من قاعة مؤتمرات فندق هيلتون 6 أكتوبر “محمود ماهر” في هذا النقل المكتوب لأحداث القرعة المرتقبة.

نتمنى لكم متابعة ممتعة معنا..وكل التوفيق للأندية العربية في هذه القرعة.. إن شاء الله تكون قرعة جيدة للجميع سواء في الكونفدرالية أو دوري الأبطال.

سننقل لكم الأحداث بالصورة والكلمة…قم فقط بتحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية.

التنظيم جيد جدًا .. ويوجد حضور كبير من الصحفيين المصريين من مختلف القنوات والمواقع والصحف.

سيتم سحب قرعة الكونفدرالية أولاً..

الكاف يستعرض أهم الأهداف التي سُجلت في دور مجموعات الكونفدرالية هذا الموسم، ولعل أهمها لفريق بيراميدز حديث العهد والذي لم يتعرض لأي خسارة.

صعود نجم وأسطورة موناكو “شعباني نوندا” إلى المسرح للمشاركة في سحب قرعة الكونفدرالية.

صعود نجم إشبيلية وتوتنهام السابق ومنتخب كوت دي فوار “زوكورا” للمشاركة مع نوندا في سحب قرعة الكونفدرالية.

الآن بدء عملية سحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية…

سحب اسم زاناكو الزامبي ..كأول اسم.

???????? زاناكو الزامبي يواجه بيراميدز المصري ????????

???????? النصر الليبي يواجه حسنية أكادير المغربي ????????

???????? المصري البورسعيدي المصري يواجه نهضة بركان المغربي ????????

???????? إنيمبا النيجيري يواجه حوريا كوناكري الغيني ????????

الآن بدء عملية سحب قرعة نصف نهائي الكونفدرالية…