بث مباشر | نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

تسحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الاربعاء، 5-2-2020، في العاصمة المصرية القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.

ينطلق حفل سحب القرعة المرتقبة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتتواجد أكبر أندية شمال أفريقيا في قرعة هذا العام، أمثال الثنائي المصري “الأهلي والزمالك” والثنائي المغربي “الرجاء والوداد” والثنائي التونسي “الترجي الرياضي والنجم الساحلي”.

وتغيب الأندية الجزائرية عن هذا الحفل بعدما ودع اتحاد العاصمة دور المجموعات من المجموعة الثالثة التي ضمت الوداد وصنداونز وبيترو أتلتيكو، الامر نفسه يخص شبيبة القبائل الذي ودع المجموعة الرابعة التي وصفت بمجموعة الموت حيث ضمت أندية الترجي والرجاء وفيتا كلوب.

Advertisements

ويشهد هذا الدور تواجد الزمالك للمرة الأولى منذ استحداث النظام الجديد لدوري الأبطال بدءًا من عام 2018.

كما يتواجد الرجاء المغربي في الأدوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 10 أعوام.

البث المباشر لقرعة دوري الأبطال



اضغط هنا للتعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2020/2019