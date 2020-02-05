بالتزامن مع عيد ميلاده.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله





صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأنه مستعد لمواصلة مشواره في عالم كرة القدم حتى سن الـ40، مشيرا إلى أن وجود الحافز أمر مهم.



ونقلت صحيفة "Tuttosport" الإيطالية عن رونالدو قوله: "سيتوقف الكثير على ما أشعر به، وعلى حافزي، لأنه من وجهة نظري المؤشرات البدنية لن تسبب لي أي مشكلة".



وتابع النجم البرتغالي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ35: "أعتقد أنني أستطيع اللعب بهدوء حتى سن الأربعين. بصراحة، أهم عامل هو العامل النفسي، سيكون له تأثير (في اتخاذ قرار الاعتزال)".



وأتم صاحب الكرات الذهبية الخمس: "على أي حال، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن ألعب كرة القدم طوال حياتي، لكنني ما زلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بشيء ذي معنى".



ويعد رونالدو من أبرز اللاعبين في العالم، وفاز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية، أهمها تتويجه 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، وفوزه مع فريقه السابق ريال مدريد، بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية (2016، 2017، و2018).



المصدر: صحف ايطالية