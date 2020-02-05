رياضة | فايلر يستقر على السفر مبكرًا إلى الإمارات لتجهيز لاعبي الأهلي لموقعة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على السفر مبكرًا إلى الإمارات لتجهيز لاعبي الأهلي لموقعة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر السفر مبكرا إلى الإمارات استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي مع الزمالك والمقرر له يوم 20 فبراير الجاري.

ويرى الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع إدارة النادي أن بطولة السوبر المحلي تحمل طابع خاص من كونها لقب من مباراة واحدة كما أن المنافس هو نادي الزمالك الذي يمثل الفوز عليه أهمية كبيرة بالنسبة لجماهير النادي وبالتالي يجب أن يبذل الجهاز الفني واللاعبين أقصى جهودهم من أجل اقتناص تلك البطولة أسوة بما حدث في لقاء السوبر الماضي قبل بداية الموسم.

ويفكر الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة النادي بالسفر مبكرا للامارات قبل اللقاء بعدة أيام وعمل معسكر مغلق هناك ليتعود اللاعبون على الأجواء هناك لمنح الفريق مزيدا من التركيز قبل اللقاء المرتقب.