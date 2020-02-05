رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي تحسم صفقات الصيف.. وأحمد حجازي يقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي تحسم صفقات الصيف.. وأحمد حجازي يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا مطولا خلال الساعات الماضية مع محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي والمفوض من قبل المجلس بالإشراف على فريق الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشة كل الأمور المتعلقة بكرة القدم بالنادي على رأسها الفريق الأول والصفقات التي ينوي النادي التعاقد معها بالتنسيق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ووضعت لجنة التخطيط الرتوش النهائية على صفقات الصيف المقبل وذلك لتدعيم الأهلي بصفقات سوبر قادرة على تقديم إضافة قوية للفريق للمساهمة في مزيد من الانتصارات.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن أحمد حجازي مدافع ويست بروميش الإنجليزي أحد أهم الصفقات المطلوبة في الأهلي حيث بدأت بالفعل خطوط الاتصال معه لحسم الصفقة مبكرا خلال الفترة المقبلة.