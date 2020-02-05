رياضة | ميار شريف تواصل التقدم في التصنيف العالمي .. ومشوار صعب في الأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميار شريف تواصل التقدم في التصنيف العالمي .. ومشوار صعب في الأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أداء مبهر في دورة الألعاب الأفريقية الماضية بالمغرب أهلها لاقتناص مكان ثمين في أولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد، والقفز قرابة ال 70 مركزًا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، أصبحت ميار شريف المصنفة رقم 188 عالميًا، من أقوى المنافسات على لقب بطولة "زد الدولية المفتوحة للسيدات" التي تقام فعالياتها في الفترة بين 10 حتى 16 فبراير 2020 الجاري، حيث تلعب بين جمهورها وعلى أرضها، ما يهيئ جميع الظروف لتقديم أداء مشرف في البطولة بين نظيراتها.

وتنافس ميار على البطولة من أدوارها الأساسية، دون خوض الأدوار المؤهلة، دعمًا للبطلات المصريات وتشجيعًا للمرأة المصرية على ممارسة الرياضة.

أكدت اللجنة المنظمة للبطولة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 100,000 دولار أمريكي، استقبالها 64 لاعبة من أبرز نجمات التنس العالميات، يمثلن أكثر من 25 دولة على مستوى العالم، منها اوكرانيا وسلوفاكيا وكازاخستان والمانيا وفرنسا واسبانيا وسويسرا ورومانيا وسلوفينيا واليابان وايطاليا وصربيا وهولندا وروسيا وجورجيا والصين وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك ومصر البلد المضيف.

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وقد أعربت اللاعبة ميار شريف عن سعادتها بالانضمام للبطولة والمنافسة إلى جانب لاعبات دوليات ومصنفات عالميات، حيث يساهم ذلك في تحسين قدرات اللاعبين المحليين، بالاحتكاك بمواهب عالمية، كما يحسن من الترتيب العالمي للاعبين. وأكدت اللاعبة على استعدادها للبطولة، حيث أن تقديم أداء مميز في البطولة سيعد دفعة لها في أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه أشار محمد الغزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى أهمية خطوة استضافة مزيد من البطولات العالمية في مصر، لتيسير مشاركة اللاعبين المصريين في بطولات عالمية ممن يواجههم مشكلات في السفر والمشاركة الدولية والتي عادة ما تكلف الكثير، وتمنع المواهب من الظهور على الساحة الدولية.

وتعد البطولة واحدة من كبريات بطولات التحدي الدولية للسيدات على مستوى العالم وهي الاولى من نوعها التي تقام في القاهرة وتضم العديد من اللاعبات العالميات المصنفات بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتنس لدعم وتنشيط السياحة الرياضية في مصر التي باتت قبلة مميزة لتنظيم أكبر وأقوى البطولات العالمية بمختلف الرياضات.