رياضة | بمشاركة الأهلي ودجلة .. افتتاح بطولة القاهرة للاسكواش بمشاركة ٨٢٠ لاعب ولاعبة

ومن جانبه قال زياد الشاذلي مدير إدارة تطوير الأندية ورئيس منطقة القاهرة للاسكواش إن هذه البطولة تعد الاكبر من حيث التنظيم وعدد المشاركين وجوائز البطولة ، حيث من المنتظر ان يشارك فيها اكثر من ٨٣٠ لاعب ولاعبه من اعمار سنيه مختلفه تبدأ من سن ١١ عام وحتى عمومى رجال



كما اوضح ان هذة البطولة تحت اشراف الاتحاد المصرى للاسكواش وسوف يشارك بها اثنى عشر ناديا هم التابعين لمنطقه القاهرة للاسكواش على رأسهم انديه الاهلى ، وادى دجله ، سبورتنج ، سموحة ، هليوبوليس ، وسوف يحصل اللاعبون على جوائز متميزة.