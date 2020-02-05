رياضة | تقارير: حسن شحاتة يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: حسن شحاتة يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية تونسية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت اقتراب حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق من العودة للتدريب مجددًا خلال الفترة المقبلة، وتولي القيادة الفنية لأحد الأندية التونسية بالموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية اليوم الأربعاء، أن المعلم "حسن شحاتة" نجم الكرة المصرية ومدرب منتخب الفراعنة السابق دخل بقوة دائرة ترشيحات نادي النجم الساحلي التونسي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو والذي اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة التونسية أن حسن شحاتة بات أقرب المرشحين لتولي تدريب النجم الساحلي، مؤكدة أن "المعلم" سوف يصل إلي مدينة "سوسة" التونسية خلال الساعات المقبلة للتفاوض مع إدارة النجم بخصوص تولي تدريب الفريق التونسي خلال المرحلة القادمة بدلا من "جاريدو".

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وأكدت الصحيفة أن "شحاتة" ليس المرشح الوحيد لتدريب النجم الساحلي ولكن هناك أسماء بعض المدربين مطروحة على الطاولة لقيادة الفريق من بينها منتصر الوحيشي.

واقترب الاسباني "جاريدو" من الرحيل عن تدريب فريق النجم الساحلي التونسي خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، بالإضافة لتوتر علاقته مع إدارة وجماهير النادي، بعد تصريحاته الهجومية ضد الإدارة عقب تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق النجم الساحلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 19 نقطة، وحسم الفريق تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.