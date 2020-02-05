رياضة | 5 بطولات تفصل مرتضى منصور عن لقب الرئيس الأكثر تحقيقًا للبطولات في تاريخ الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 بطولات تفصل مرتضى منصور عن لقب الرئيس الأكثر تحقيقًا للبطولات في تاريخ الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القلعة البيضاء خاصة مع منافسة فريق الكرة الأول على لقبي السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي والمصري أمام الأهلي الغريم التقليدي خلال فبراير الجاري.

ألقاب ينافس عليها الزمالك هذا الموسم

وبالحديث عن التحديات التي تنتظر الفارس الأبيض هذا الموسم فالفريق ينتظره مواجهة هامة أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في نهائي كأس السوبر الأفريقي بقطر في 14 فبراير الجاري ، ليرحل الفريق بعدها إلى دولة الإمارات لتحدي قوي أمام الغريم التقليدي والمنافس الأبدي النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري تحديدا يوم 20 من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى منافسة الأبيض في بطولات الدوري المصري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقي بعد التأهل لدور الثمانية.

بطولات تفصل مرتضى منصور عن اللقب الأهم في تاريخه

وفي سياق متصل ينتظر مرتضى منصور رئيس الزمالك تحقيق اللقب الأهم في تاريخه كأكثر رئيس يحقق بطولات مع فريق كرة القدم في تاريخ القلعة البيضاء ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي بطولات المستشار مع الفارس الأبيض (9 بطولات) وما ينتظره لنيل اللقب التاريخي.

بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

أعاد مرتضى منصور فريق الكرة الأول بالزمالك لمنصات التتويج بعد غياب 12 عام منذ توليه رئاسة القلعة البيضاء في 2014 حيث حقق 9 بطولات على مدار 6 أعوام تولى فيها رئاسة المجلس الأبيض وجاءت ألقاب الفارس الأبيض في تلك الحقبة كالتالى:-

الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014 / 2015 بعد غياب دام 12 عام حيث حصد الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني آنذاك لقب المسابقة المحلية متصدراً الترتيب برصيد 87 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه الأهلي ليعيد مرتضى منصور اللقب الغائب لخزائن القلعة البيضاء.

5 ألقاب كأس مصر

احتكر الفارس الأبيض لقب مسابقة كأس مصر الأقدم في تاريخ الرياضة المصرية بواقع 5 ألقاب في 6 مواسم نسخ " 2014_2015_2016_2018_2019 ".

ويحمل الفارس الأبيض لقب النسخة الماضية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2019 بثلاثية نظيفة ليواصل الأبيض بقيادة مرتضى منصور احتكار المسابقة الأعرق في تاريخ الرياضة المصرية.

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بطولة كأس السوبر المحلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم لقب السوبر المحلي بعد هزيمة الأهلي في نهائي المسابقة لموسم 2017 بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1 وهوا اللقب السوبر الوحيد الذي حققه مجلس الأبيض بقيادة مرتضى منصور وينتظر لقب جديد في 20 فبراير الجاري حينما يلتقي الفارس الأبيض بطل الكأس بالمارد الأحمر بطل الدوري على ملعب العين بدولة الإمارات.

بطولة كأس السوبر المصري السعودي

توج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) بعد أن تمكن من الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في 6 أكتوبر من العام الماضي ليضيف مجلس مرتضى منصور بطولة جديدة لخزائن القلعة البيضاء.

بطولة كأس الكونفيدرالية

وكان لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية الذي حققه الزمالك العام الماضي بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح ، هوا الأبرز في سلسلة بطولات مجلس مرتضى منصور حيث أعاد رئيس النادي ومجلسه لقب أفريقي كان غائباً عن خزائن ميت عقبة منذ العام 2002 حينما حقق الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة الرجاء المغربي بهدف تامر عبد الحميد الذي ضمن الخامسة للفارس الأبيض.

بطولات تفصل مرتضى منصور عن اللقب التاريخي

ويفصل مرتضى منصور تحقيق 5 بطولات ليصبح ثاني أكثر رئيس يحقق بطولات مع فريق كرة القدم الأول في تاريخ القلعة البيضاء بعد محمد حيدر باشا (22 بطولة) وكمال درويش (13 بطولة) وخاصة أن الأبيض مقبل على نهائيات بطولات حاسمة هذا الموسم ولاسيما بطولتي السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري ضد الأهلي بالإضافة إلى منافسة الأبيض على بطولة دوري الأبطال الأفريقي بعد تأهله لدور الثمانية والمنافسة المحلية على لقبي الدوري والكأس.

محمد حيدر باشا الأكثر تحقيقاً للبطولات في تاريخ الزمالك

تولى محمد حيدر باشا رئيس الزمالك السابق ونائب الملك فاروق ووزير الدفاع رئاسة القلعة البيضاء من عام 1923 إلى 1952 حقق خلال تلك الحقبة عدد 22 بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بواقع 14 دوري منطقة القاهرة و8 بطولات كأس مصر ليصبح الرئيس الأكثر تحقيقاً للبطولات في تاريخ الأبيض الملكي.

كمال درويش يزين تاريخ الأبيض

وتولى كمال درويش رئاسة الأبيض من عام 1994 إلى 2001 ومن2001 إلى 2005 حيث حقق خلال فترات توليه رئاسة الزمالك عدد 13 بطولة بواقع " 3 دوري عام _ 2 كأس مصر _ 3 سوبر مصري _ بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالنظام القديم _ بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس _ بطولة دوري أبطال أفريقيا _ بطولة كأس الأندية العربية_ كأس السوبر المصري السعودي" وينافس مرتضى منصور درويش حيث يفصله عدد 5 بطولات ليصبح ثاني أكثر رئيس تحقيقاً للبطولات ويبدأ رحلة منافسة الرئيس التاريخي محمد حيدر باشا الذي حقق 22 بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم.