رياضة | "أوناينجو وسداسية الأهلي".. البعض يمتلك ذاكرة السمك فينسى أنه قزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوناينجو وسداسية الأهلي".. البعض يمتلك ذاكرة السمك فينسى أنه قزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الدولي الأوغندي، دينيس أونيانجو، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك قبل إجراء قرعة دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الحارس الأوغندي تصدر مع فريقه صن داونز المجموعة الثالثة على حساب الوداد المغربي ليكون من المحتمل أن يواجه الأهلي ثاني المجموعة الثانية أو الزمالك ثاني المجموعة الأولى.

وقام أونيانجو بنشر صورة سخر بها من الأهلي والزمالك على طريقة توم وجيري، ليشير إلى ذعر القطبين من مواجهة صن داونز المحتملة.

ويبدو أن أونيانجو يمتلك ذاكرة السمك ونسي أنه كان قزما أمام الأهلي، عندما واجهه للمرة الأولى في عام 2005، وتلقت شباكه سداسية كاملة في مباراة واحدة.

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أوناينجو وسداسية الأهلي

أوناينجو لعب ضد الأهلي في عام 2005، عندما كان يبحث المارد الأحمر عن النجمة الرابعة لبطولة دوري أبطال افريقيا مع البرتغالي مانويل جوزيه في الجيل الأسطوري للقلعة الحمراء.

الموعد كان في دور الـ 32 حيث التقى الأهلي مع فريق فيلا الأوغندي الذي كان يتولى حراسة مرماه في هذا الوقت أوناينجو، لقاء الذهاب انتهى بالتعادل سلبيا، قبل أن يكتسح الأهلي الفريق الأوغندي ويغزو شباك أونيانجو بسداسية كاملة.

الحارس الشاب دينيس أونيانجو ذو الـ 20 عاما في هذا الوقت لم يكن يملك غير الدعوات لإبطال مفعول السحر لكتيبة الساحر البرتغالي جوزيه، بعدما استقبلت شباكه في القاهرة بأول زيارة له على ملعب الكلية الحربية نصف دستة أهداف، بتوقيع عماد متعب وبركات ومحمد أبو تريكة وعماد النحاس.

وبعيدا عن صعود صن داونز في الفترة الأخيرة على المستوى القاري، ولكنه لم ينجح في الفوز باللقب الا مرة وحيدة كانت في 2016، ويحتاج لسنوات لمناطحة الأهلي والزمالك على مستوى الألقاب والتاريخ، حتى في ظل الوعكة الفنية التي ضربت الكرة المصرية بالسنوات الأخيرة.