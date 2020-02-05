رياضة | فوز مياه البحيرة وسبورتنج وبدر ومركزشباب كوم حمادة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مياه البحيرة وسبورتنج وبدر ومركزشباب كوم حمادة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة الـ 21 بالمجموعة الحادية عشر فوز فريق سبورتنج على حساب فريق غزل كفرالدوار بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية جدا أدار المباراة طاقم تحكيم مكون منمحمد خالد حكم ساحةمحمود سامي مساعد أولخالد البدوى مساعد تاني .

وحقق فريق مياه البحيرة فوزا غاليا علي حساب فريق م القباري بهدف مقابل لاشئ.

وتغلب فريق إسكندرية للبترول علي حساب فريق حوش عيسي بهدفين مقابل هدف، وإنتهت مباراة الترام مع إيتاي البارود بالتعادل الإيجابي1-1.

و تعادل سلبيا فريق نهضة العامريةمع رشيد 0-0، وواصل مركز شباب كوم حمادة مسلسل الأنتصارات بقيادة مديره الفني الكفئ محمد أبوحطب بفوز علي حساب فريق المعمورة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وإنتهت مباراة بدر مع العبور بفوز بدر بهدف مقابل لاشئ.

وتقام غدا أخر جولة نادي كوم حمادة مع كفربولين

ترتيب المجموعة الحادية عشر:-

1-مياه البحيرة 39 نقطة

2-سبورتنج 39 نقطة

3- الترام 37 نقطة

4-مركز شباب كوم حمادة 33 نقطة

5- اسكندرية للبترول 31 نقطة

6-بدر 31 نقطة

7-ايتاي البارود 28 نقطة

8-نهضة العامرية 25 نقطة

9-كفر بولين 24 نقطة

10-غزل كفر الدوار 24 نقطة

11-المعمورة 24 نقطة

12-العبور 20 نقطة

13- نادي رشيد 20 نقطة

14-حوش عيسي 18 نقطة

15-نادي كوم حمادة 18 نقطة

16-القباري 13 نقطة