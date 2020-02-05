رياضة | دكرنس يستعد للحمام بتعادل ودى أمام بنى عبيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستعد للحمام بتعادل ودى أمام بنى عبيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله المباراة الودية التى أقيمت بملعب دكرنس عصر اليوم بين فريقى دكرنس وضيفه بنى عبيد.

الشوط الأول إنتهى سلبيا بين الفريقين وفى الشوط الثانى تقدم بنى عبيد أولا عن طريق هشام بكر ثم أدرك دكرنس التعادل سريعا عن طريق الوافد الجديد أحمد جمعه.

وأشرك مصطفى عبده المدير الفنى لدكرنس وعادل صديق المدير الفنى لبنى عبيد العديد من العناصر خلال أحداث شوطى المباراة من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع اللاعبين للمباريات المقبلة.

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ويشارك دكرنس هذا الموسم بالقسم الثانى وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تدخل المباراة ضمن إستعدادات الفريق لمباراة الحمام الثلاثاء المقبل بملعب دكرنس بينما بنى عبيد وهو أحد فرق القسم الثالث بالدقهلية ويتصدر المجموعة التاسعة والذى يغيب عن المشاركة بالجولة المقبلة "باى" والتى تقام السبت القادم.

ويعد لقاء اليوم هو ثالث لقاءات الفريقين وديا هذا الموسم حيث سبق وأن فاز دكرنس على بنى عبيد بملعب بنى عبيد بهدف خلال فترة إعداد الفريقين للموسم الجديد وكرر دكرنس فوزه ولكن هذه المرة بملعب دكرنس بهدف دون مقابل قبل أن ينتهى لقاء اليوم بالتعادل الإيجابى بهدف.

أدار مباراة اليوم تحكيميا أحمد لطفي "حكم ساحة" ، محمد طه "مساعد أول" ، محمود موسي "مساعد ثانى".