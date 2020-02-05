رياضة | مجلس إدارة قنا يصرف الدفعة الثانية للاعبين قبل مواجهة أخميم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة قنا يصرف الدفعة الثانية للاعبين قبل مواجهة أخميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، تدريباته على ملعب النادي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نادي اخميم، بالجولة 16 للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث.

وقال ماهر حفنى، المدير الإداري لفريق نادي قنا، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس أشرف سعد، قرر صرف الدفعة الثانية من مستحقات اللاعبين، قبل مواجهة الفريق أمام نادي اخميم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بملعب الاخير.

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وأشار حفني في تصريحه ل"الخليج 365 الرياضي" الي ان الفريق مكتمل الصفوف في مباراته أمام اخميم، بعد اكتمال شفاء المصابين، بإستثناء ايمن شعبان، لحصوله على الانذار الثالث.

يضم الجهاز الفني لفريق قنا، محمود إبراهيم، مديرا فنيا، أحمد تاج مدرب عام، حسن نصارى حراس مرمي، احمد حسن سليم أخصائي العلاج الطبيعي، ومؤمن ابو حديد مشرف على الفريق.

يحتل فريق نادي قنا، صدارة المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق نادي شبان المراغة، وصيف المجموعة