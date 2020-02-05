اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

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تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي، مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري بجودة فائقة – تابع كورة جول بث مباشر مباراة الزمالك.

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كورة أونلاين – بث مباشر مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري (NOW MATCH) – كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك، يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم وفي رصيده 25 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ويسعي لتحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب والذي يسيطر عليه الأهلي بـ 36 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود بالمركز العاشر برصيد 18 نقطة ويحاول تحسين مركزه في البطولة المحلية.

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تذاع مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، وقناة TIME SPORTS على تردد 11449، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.