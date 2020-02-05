اونلاين | يالا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم 28/1/2020 بالدوري المصري بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يالا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم 28/1/2020 بالدوري المصري بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| يستأنف الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مشواره في المنافسات المحلية بمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأربعاء 5-2-2020، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويستضيف اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف، وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يدخل الفارس الأبيض المباراة القادمة باحثاً عن الفوز لتعويض نتيجة التعادل التي لحقت به في الجولة الماضية أمام فريق وادي دجلة، ويحتل الزمالك حالياً المرتبة الخامسة بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

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استعاد الفريق الأبيض أبرز عناصره الأساسية التي تغيبت عن مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أول أغسطس الأنجولي في قائمته استعداداً للمواجهة القادمة، وهم كل من محمد أبو جبل، محمود عبد الرزاق “شيكابالا”، وفرجاني ساسي، وطارق حامد، ومحمود علاء، وحازم إمام.

ونوه المدرب لاعبيه بضرورة الإلتزام بالتعليمات في المواجهة القادمة والتركيز بشكل كبير عليها ونسيان البطولة الإفريقية، ولهذا فضل إراحة بعضهم لأنه على دراية تامة بكم الضغوطات في المباريات الماضية.

أما فريق حروس الحدود فهو قادم من خسارة أمام فريق أسوان بالجولة الماضية من الدوري، ويبحث الفريق عن تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره.