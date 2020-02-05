اونلاين | كورة لايف - ALHILAL GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الهلال ضد الرائد اليوم

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تترقب جماهير الموج الأزرق مساء غدا الاربعاء مباراة ستكون مصيرية للزعيم خلال منافسان دوري المحترفين حيث يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يستضيف الرائد في المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن نفسه حينما يواجه مضيفه التعاون، وفي أبها يلتقي الجريحان ضمك وضيفه العدالة في افتتاح المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة ،

على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية KSA Sports 2 HD وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق بلال احمد علام

ونجح الهلال باستعادة توازنه عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام مضيفه أبها 2-1، ليعتلي الصدارة مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي النصر الذي تعادل أمام مضيفه ضمك 1-1.

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وتنفس الروماني رزافان لوشيسكو الصعداء حيث سيدخل المباراة بدون غيابات بعد تأكد شفاء الثنائي سالم الدوسري والسوري عمر خربين بعد تعافيهما من الاصابةوإن كانت مشاركة خربين محل شك بينما تأكد مشاركة سالم الدوسري حتى لو لبعض وقت

ويتطلع الهلال إلى مواصلة صدارته قبل خوضه غمار دوري أبطال آسيا الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل حيث سيستضيف نظيره شاهر خودرو الإيراني.

وفي المقابل يتطلع الرائد لمباراة قوية وذلك بعد بداية مثالية في هذا الدوري وهذاالموسم وخاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي نالها الفريق بالجولة الثانية بدوري المحترفين من أمام الهلال وهي الهزيمة الثقيلة التي نالها الفريق هذا الموسم وكانت بخماسية نظيفة وقد سجل للهلال في هذه المباراة عمر خربين سجل هدفين وهدف لكلا من سلمان الفرج و هدف لغوميز ومثله لكارلوس إدواردو

ويعمل المدير الفني للرائد هاسي من أجل استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين بخسارته أمام الأهلي 2-1 وتعادله أمام الاتحاد 1-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4