اونلاين | مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا بث مباشر تغطية حية ومباشر bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا بث مباشر تغطية حية ومباشر bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تفاصيل مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا (ربع النهائي)

البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم الأربعاء 5 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا ستكون منقولة حصرياً على القناة الإخبارية.

مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

البث المباشر لمراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

قوانين قرعة ربع النهائي

يلعب أبطال المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الثاني، بشرط عدم التقاء فريقين من ذات المجموعة في ربع النهائي، مثال: (لا يمكن أن يلعب الأهلي المصري مع النجم الساحلي في ربع النهائي).

Advertisements

وينص القانون على منع التقاء أحد الفرق التحي احتلت المركز الأول مع فريق آخر احتل المركز الأول في مجموعته.

وتقول قوانين القرعة إن مباراة الذهاب ستلعب على أرض صاحب المركز الثاني على أن يلعب لقاء الإياب في أرض الفريق الذي سيلتقي معه من أصحاب الصدارة.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي

الزمالك المصري

النجم الساحلي التونسي

الأهلي المصري

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

الوداد المغربي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي