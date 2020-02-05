اونلاين | يالا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك zamalek هدف بن شرقي shikabala

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Kora star، تابع اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود، يمكنكم متابعة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي، والذي يقدم لكم عدة روابط حية ومباشرة لمتابعة المباراة لحظة بلحظة دون تأخير أو تقطيع وبجميع الجودات والسرعات المتاحة.

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Goal arab، تابع بث قناة ـون سبورت على الإنترنت، متابعة لقاء الزمالك والحرس اليوم، حيث يستضيف ستاد المكس بالأسكندرية لقاء حرس الحدود ضد الزمالك في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

Yalla kora، تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ومسقط وعمان وبيروت ودمشق والكويت، 21:30 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 18:30 بتوقيت الجزائر وتونس، 17:30 بتوقيت الدار البيضاء وجرينتش، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت على تردديها الفضائي والأرضي.

كورة لايف، ومن المتوقع أن يدفع المدرب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بالتشكيل التالي لمواجهة حرس الحدود: محمد أبو جيل – حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي – طارق حامد – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – مصطفى محمد.