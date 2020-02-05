اونلاين | كورة لايف alhilal..مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر يلا شوت رابط الهلال ksa

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يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق الرائد، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعودي، معقل الموج الأزرق، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

فريق الهلال صاحب الملعب في مباراة اليوم يرغب في مواصلة الانتصارات، بعد تغلبه على فريق أبها في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي منحه صدارة جدول الترتيب مستفيدًا من تعادل غريمه النصر أمام فريق ضمك.

بينما فريق الرائد الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الهلال وتعويض هزيمته أمام الموج الأزرق بخماسية نظيفة في الدور الأول من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق النصر حامل اللقب الذي يحتل حاليًا المركز الثاني، بينما يتواجد فريق الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

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موعد مباراة الهلال والرائد

تنطلق مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمبارة الهلال والرائد

تذاع مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.

معلق مباراة الهلال والرائد

يعلق بلال علام على مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي.الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4