اونلاين | دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر لايف اليوم الأربعاء DAWRI PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر لايف اليوم الأربعاء DAWRI PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب الهلال ضد الرائد اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

ويتواجه الفريقان على أرضية استاد الملك سعود معقل نادي الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.

فيما يحل الرائد في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم

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تنطلق صافرة حكم مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و7:20 بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والرائد

تعرض مباراة الهلال والرائد على قناة KSA Sports 1 HD.

معلق مباراة الهلال والرائد

ويعلق المصري بلال علام على أحداث مباراة الهلال ضد الرائد.

الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4