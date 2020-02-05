اونلاين | تابعونا.. بث مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا تغطية مباشر لايف YALLA SHOOT رابط سريع HD

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تنتظر جماهير الكرة الإفريقية بشكل عام والجماهير العربية بشكل خاص نتيجة قرعة مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تُقام مساء اليوم في القاهرة، والتي من المتوقع أن تكون مثيرة كالعادة.

الإثارة الكبيرة المنتظرة في قرعة النسخة الحالية تأتي بسبب قيمة الفرق الكبيرة المتأهلة لهذا الدور، ويكفي الأندية التي تم سردها.

كما إنه لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، جميع الفرق في دور الربع النهائي سبق لهم أن حصدوا لقب البطولة من قبل.

الفائز بالنسخة الحالية لدوري الأبطال سيتأهل إلى كأس العالم للأندية 2020 الذي سيضم أبطال القارات الأخرى وسيقام في قطر، كما تكون له فرصة في الفوز ببطولة أخرى، حيث أنه سيواجه الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبو الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

بين نجاحات وإخفاقات - حظوظ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا :

- شهدت منافسات المجموعة الأولى تأهل كل من فريقي مازيمبي الكونجولي كأول للمجموعة برصيد 14 نقطة، والزمالك المصري كثاني برصيد 9 نقاط.

- المجموعة الثانية فقد تأهل كل من النجم الساحلي التونسي كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، والأهلي المصري كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة.

- المجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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- المجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من الترجي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المواجهات المثيرة المتوقعة في ربع نهائي البطولة القارية ..

تنص لوائح البطولة القارية على مواجهة الفرق أصحاب المراكز الأولى للفرق أصحاب مراكز الوصافة وذلك في دور المجموعات.

- أوائل دوري المجموعات : مازيمبي الكونجولي – النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي.

- أصحاب الوصافة في دور المجموعات : الوداد المغربي – الأهلي المصري – الزمالك المصري – الرجاء المغربي.

منافسي الأهلي المصري المتوقعين

لن يواجه الأهلي الفريق الذي تصدر مجموعته وهو النجم الساحلي، ومن المنتظر أن يواجه أحد أصحاب الصدارة أندية، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونجولي، الترجي التونسي.

وبالتأكيد أي مواجهة من المواجهات السابقة ستكون مثيرة خاصة وأن النادي الأهلي يمتلك تاريخًا كبيرًا في مواجهات هذا الثلاثي ودائمًا ما تكون مبارياتهم في قمة الإثارة.

منافسي الزمالك المتوقعين

لن يواجه الزمالك الفريق الذي تصدر مجموعته وهو مازيمبي الكونجولي، ومن المنتظر أن يواجه أحد أصحاب الصدارة أندية، صن داونز الجنوب إفريقي، النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي، وبالتأكيد أي منافس لأحد أقطاب الكرة المصرية سيكون قويًا في ظل رغبة الجميع مواصلة المشوار نحو اللقب.