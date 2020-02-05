اونلاين | مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اليوم يلا شوت قرعة الكونفدرالية بث مباشر الان الأهلي والزمالك Total CAF Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اليوم يلا شوت قرعة الكونفدرالية بث مباشر الان الأهلي والزمالك Total CAF Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي بث مباشر، حيث من المتوقع أن يشتعل الصراع بشكل رهيب في الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، وخاصة بعدما تأهلت أقوى الأندية من مرحلة المجموعات.ويُشارك في الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي كلاً من فريق بيراميدز إضافة إلى فريق المصري البورسعيدي عن المجموعة الأولى، كما يُشارك أيضاً كلاً من فريق نهضة بركان المغربي إضافة إلى فريق زاناكو الزامبي عن المجموعة الثانية.

مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور ربع النهائي وللدورين نصف النهائي والنهائي أيضاً في بث مباشر عبر beIN SPORTS يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويُشارك أيضاً كلاً من فريق حوريا كوناكري الغيني إضافة إلى فريق النصر الليبي عن المجموعة الثالثة، وأخيراً يُشارك كلاً من فريق حسنية أكادير المغربي إضافة إلى فريق إنيمبا النيجيري عن المجموعة الرابعة.