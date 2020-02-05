اونلاين | رابط beIN SPORTS NEWS مشاهدة قرعة دور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر yallakora يلا شوت Ahly and Zamalek

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رابط مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي في يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 روابط نقل مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء تأهلت 8 أندية لربع نهائي دوري أبطال أفريقي ا 2019-2020، منها 6 أندية عربية هي الترجي والرجاء والوداد والأهلي والنجم الساحلي والزمالك.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي، حيث تُذاع مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وقرعة كأس الاتحاد الإفريقي عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع البطولات القارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اليوم يلا شوت الجديد قرعة الكونفدرالية بث مباشر الان حيث تُذاع مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي تحديداً في يوم الأربعاء عبر قناة BEIN SPORTS NEWS HD المجانية، على أن يسبق مراسم القرعة أستوديو تحليلي خاص لشرح كافة التفاصيل حول مراسم القرعة.