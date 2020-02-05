اونلاين | مشاهدة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 CAF Champions League quarterfinals draw

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حيث انطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.

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