اونلاين | live| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2020/2/5 الدوري السعوديaltaawon-vs-alittihad

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2020/2/5 الدوري السعوديaltaawon-vs-alittihad والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق الاتحاد تحت قيادة مدربه الهولندي هينك تين كان بنظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية اليوم الأربعاء 5-2-2020، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يقدم موقع الخليج 365 رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية 2 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يبحث النمور عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة لمصالحة جماهيره بعد التعادل الإيجابي الذي حسم نتيجة المباراة الأخيرة أمام الرائد بهدف لكل فريق، ويتواجد الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة، حصدهم من خوض 16 مباراة، فاز في أربعة وتلقى ثمانِ هزائم وتعادل أربع مرات.

أما التعاون فآماله صوب تحقيق الفوز واستغلال أفضلية الجمهور والأرض لإلحاق الهزيمة بضيفه، خاصةً وأن الفريق يتواجد في مركز جيد وهو الرابع بجدول دوري المحترفين برصيد 27 نقطة.

بطاقة المباراة

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المباراة الاتحاد × التعاون

المسابقة الدوري السعودي (الأسبوع 17)

الموعد الأربعاء 5 فبراير 2020 - الساعة 18:25 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة السعودية الرياضية 2

الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3