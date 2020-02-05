اونلاين | دوري بلس now| مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم الأربعاء 5-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس now| مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم الأربعاء 5-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي اتحاد جدة نظيره التعاون، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

ويقام اللقاء بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

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ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وتبث المباراة التي تجمع بين التعاون واتحاد جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة السعودية الرياضية الثانية.

التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3