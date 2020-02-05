اونلاين | لايف kora on يوتيوب مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي يلا شوت بلس kora live

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مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي يلاقي فريق الاتحاد نظيره التعاون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وتقام المباراة في معقل نادي التعاون على أرضية ملعب الملك عبد الله بالبريدة ويحل نادي اتحادة جدة في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في حين يتواجد التعاون في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة.

يبحث النمور عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة لمصالحة جماهيره بعد التعادل الإيجابي الذي حسم نتيجة المباراة الأخيرة أمام الرائد بهدف لكل فريق، ويتواجد الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة، حصدهم من خوض 16 مباراة، فاز في أربعة وتلقى ثمانِ هزائم وتعادل أربع مرات.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

تبدأ مباراة التعاون والاتحاد في تمام الساعة 6:25 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية و5:25 دقيقة بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والتعاون عبر شاشة قناة KSA Sports 2 HD الناقلة لمواجهات الدوري السعودي.

معلق مباراة الاتحاد والتعاون

اختارت القناة الرياضية السعودية عبد الله الغامدي للتعليق على أحداث المباراة.