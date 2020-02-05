الدوري السعودي الأغلي آسيويًا متفوقًا علي الصيني

الأربعاء 5 فبراير 2020

تصدر الدوري السعودي للمحترفين، قائمة أغلى الأندية على الصعيد الآسيوي، متفوقًا على العديد من الدوريات مثل الياباني والصيني وغيرها.



وشهدت السنوت الأخيرة تطورًا ملحوظًا للكرة السعودية في جميع المستويات، بالنظر إلى الملاعب ولجودة المحترفين والمدربين، وهو الأمر الذي أسهم في جلب العديد من النجوم العالميين مثل أحمد موسى الذي انضم للنصر مطلع الموسم الماضي، والنجم الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي تعاقد مع الشباب بداية من الصيف المقبل.

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الدوري السعودي الأغلى آسيويا

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن موقع “ترانسفير ماركت” في نسخته الألمانية، فإن الدوري السعودي أصبح الأغلى آسيويا من حيث القيمة التسويقية التي بلغت 373.43 مليون يورو، متفوقًا على الدوري الصيني الذي تبلغ قيمته السوقية 366.70 مليون يورو، ثم الدوري الياباني الذي حل ثالثًا بقيمة سوقية بلغت 357.68 مليون يورو.

وأوضح المصدر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أصبح الدوري الأعلى قيمة سوقية من بين الدوريات العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية، والـ23 عالمياً، حيث أتى بعد 10 دوريات في قارة أوروبا، و6 دوريات في قارتي أميركا الجنوبية والشمالية، وبات أغلى قيمة سوقية من جميع دوريات أفريقيا وأوقيانوسيا، أي ما يوازي نصف الكرة الأرضية تقريبًا.

وجاء ذلك التفوق بعد الظهور المشرف للهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وحصوله على المركز الرابع، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.