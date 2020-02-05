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الامارات | عمر العضب وعامرالصيعري يترشحان لعضوية اتحاد كرة القدم

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منصور السندي -دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت انتخابات اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 اليوم الاثنين ترشح كل من الحكم الدولي السابق الدكتور عمر سليمان العضب ممثلا لنادي دبا الحصن وعامر حسين الصيعري ممثلا لنادي الوحدة، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من مارس المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس السابق الذي تقدم باستقالته، علما أن هشام الزرعوني كان قد تقدم أول من أمس بترشحه لعضوية مجلس الإدارة ممثلا لنادي الشارقة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد يوم 13 الجاري، علما أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، فاز بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية بعدما اغلق أخيرا باب الترشح لرئاسة الاتحاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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