شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: برشلونة سينافس على صدارة الليجا حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، تخطي برشلونة لمشاكله ومواصلة القتال في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».

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وقال زيدان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال سوسيداد غدا الخميس بمسابقة كأس ملك إسبانيا حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الأربعاء، إن «برشلونة سيقوم بعمل جيد للغاية من الآن وحتى نهاية الموسم، لكني لن أعلق على فريق آخر فالفرق الجيدة دائما ما تكون جيدة وستقوم بعمل جيد»، مضيفا «علينا الاستمرار بنفس الأسلوب لأننا لم نفز بشيء بعد. فيمكننا أن نكون سعداء عندما نفوز بشيء».

وحول لقاء ريال سوسيداد بالكأس، أوضح زيدان أن «هذا ليس نهائي وإنما ربع نهائي. وهم لن يعطونا أي شيء بسهولة. وعلينا أن نكون جاهزين من الدقيقة الأولى فهم فريق جيد للغاية».

وأشار زيدان إلى أن لاعب خط الوسط الأوروجواياني، فيدي فالفيردي، والذي يعد اكتشاف هذا الموسم، يحتاج إلى مواصلة العمل بتواضع وتطوير كل شيء، مضيفا «هو صغير ويؤكد أحقيته بحجز مكان في ريال مدريد لكنه يحتاج لتحسين كل شيء. وهو جيد للغاية ونحن سعداء به».