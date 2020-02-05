رسميـًا.. ماركو رويس يغيب عن دورتموند عدة أسابيع بسبب الإصابة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب ماركو رويس.



وتعرض قائد فريق أسود الفاستيفال لإصابة عضلية خلال المباراة ضد فيردر بريمن التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب فيسير شتاديون، وذلك في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ألمانيا.

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وتأهل فيردر بريمن إلى الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا بعد فوزه المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتتكرس بذلك عقدة الدور ثمن النهائي للموسم الثالث.

بوروسيا دورتموند يُصدر بيانـًا حول طبيعة إصابة ماركو رويس.

وأكد البيان الرسمي أن ماركو ريوس يعاني من تمزق في عضلات الساق وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع، مما يعني عدم مشاركته ضد باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن بوروسيا دورتموند خرج في العامين الماضيين من كأس ألمانيا في الدور ثمن النهائي، في حين غادر هذا الدور في العام الماضي على يد فيردر بريمن بضربات الترجيح.