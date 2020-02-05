بالأرقام.. نجم اليوفي السابق أفضل لاعب في الدوري السعودي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

تختلف آراء الجماهير كرة القدم حول أفضليات اللاعبين، التي تعد مسار جدل مستمر بين مشجعين الفرق.



دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في هذا الموسم، تنوعت فيه الأفضليات، فبعد مرور 16 جولة، لا يوجد هناك النجم الأوحد أو الأهم كما كان عليه في كثير من السنوات الماضية.

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تذبذبت كثير من مستويات النجوم الكبار، بينهم من يشتكي من إصابة، وغيره ممن تأثر بتراجع مستوى فريقه.

وبالاحتكام إلى لغة الأرقام، يظهر موقع “سوفا سكور” تقييمًا شاملا لجميع لاعبي المسابقة السعودية، فبحسب تقييم الموقع العالمي، فإن اللاعب الأعلى تقييمًا حتى الآن في الدوري السعودي هو الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، وحصل نجم يوفنتوس السابق، على تقييم 7.60 وهو الأعلى في الدوري السعودي بعد مرور 16 جولة.

ويقدم النجم الإيطالي مستويات مميزة مع فريقه الهلالي هذا الموسم، آخرها بفوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري عن شهر يناير الماضي.