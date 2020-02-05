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العويس يفتح النار على متربصين الأهلي

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إسراء محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

العويس يفتح النار على متربصين الأهلي

إسراء محمد

كشف الحارس محمد العويس حامي عرين الأهلي عن أسباب غيابه عن الفريق في الفترة الماضية و بعد إصابته في عظمة الوجه.

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وأكد الحارس في تصريحات خاصة لصحيفة على أن غيابه بسبب استكمال مراحل العلاج و لا يوجد أي أسباب أخري.

وأشار إلى أنه غيابه في تلك الفترة السابقة ليس بسبب المستحقات كما أشاع البعض من المتربصين بالأهلي من الإعلام.

وقال إن تركيزه حالياً مع الفريق و لا يود الحديث عن أي اشياء أخري خارجية للإعلام.

واختتم حديثه بأن الفريق يمر بفترة حساسة و يحتاج فقط لمساندة الجميع و عدم الإلتفات لأي شئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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