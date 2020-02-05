شكرا لقرائتكم الزمالك ضد حرس الحدود.. إسلام جابر يظهر فى تشكيل الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى للزمالك، تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستقام مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث نجح فى تحقيق التأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما وإسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويخوض الزمالك مواجهة حرس الحدود، محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

على الجانب الآخر يبحث حرس الحدود تحت قيادة طارق العشرى عن تصحيح المسار مجددا بعد الخسارة المفاجأة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى المدير الفنى للفريق يقوم بالتشديد على اللاعبين بإنه لن يوجد مكانا للمقصرين بالتشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكز متقدمًا فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب.

يغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.