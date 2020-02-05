شكرا لقرائتكم مباريات دور الـ16 بكأس مصر مهددة بالتأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم إعلان اتحاد الكرة، عن تحديد الفترة من 15 حتى 21 فبراير الجارى، لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، إلا أن المسئولين بلجنة المسابقات بالجبلاية حتى الآن لم يعلنوا عن المواعيد والملاعب نظرا لأن الموافقات الأمنية لم ترد للاتحاد حتى الآن رغم إبلاغ الجهات المعنية قبل أسبوع.

وكشف مصدر بأحد الأندية المشاركة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، أنه طالب مسئولى الجبلاية باعلان الجدول والمواعيد حتى يستطيع فريقه الاستعداد لمباراة الكأس المقبلة ومعرفة الملعب وبدء اجراءات حجز الفنادق وغيرها، إلا أن مسئولى اتحاد الكرة لم يردوا عليه.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل.

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وأكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن ذلك يأتي استثمارا للفراغ الزمني بين الدورين الأول والثاني لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث ستنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلي والزمالك والمصري التي لا تزال لديها مباريات في الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضا.

وقال مدير المسابقات أيضا أنه من الطبيعي أن يستثنى فريقا الأهلي والزمالك من اللعب في دور ال16 لبطولة الكأس في هذا التوقيت نظرا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية، مشيرا إلى أن جدول الدور الثاني سيعلن كاملا في وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية في الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج.

واختتم حسام الزناتي بأن مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ورود الموافقات الأمنية عليها.