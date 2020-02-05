البرتغالي بيسيرو يتولى تدريب منتخب فنزويلا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عبر صفحته الإلكترونية يوم الأربعاء تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا جديدا للمنتخب الفنزويلي. جاء ذلك بعد رحلة بحث شاقة عن مدرب للمنتخب، وكان الأرجنتيني خورجي سامباولي، الذي فاز مع منتخب تشيلي بكأس كوبا أميركا في عام 2015 أعلن رفضه الاثنين تدريب المنتخب الفنزويلي، وفي أعقاب ذلك قرر الاتحاد الفنزويلي اختيار البرتغالي بيسيرو الأقل شهرة والذي كان قد تولى تدريب نادي سبورتنغ لشبونة في 2018.

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