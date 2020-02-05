شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يتلقى خطاب تعهد قطر بتأمين بعثة الفريق بالسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادى الزمالك، خطابات رسمية النادى اليوم، من الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة فريق الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي والمقرر إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي.

وتضمن الخطاب الذي أرسله اليوم الكاف للزمالك أن الاتحاد القطري لكرة القدم قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يتعلق بسلامة بعثة الزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي كما أشار الكاف في خطابه المرسل لمرتضى منصور رئيس النادي اليوم إلى أن الخطاب المرسل من الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

كما أشار الاتحاد القطري إلى أن الخطاب المرسل هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، وجاء خطاب الاتحاد القطرى للكاف وفقا لموقع الزمالك الرسمي كالتالى:"نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الافريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019 ، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل.. ونؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية.. كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء.. نتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020 ، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام".

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وكان رئيس الاتحاد القطري قد أرسل خطابا إلى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم هذا نصه وفقا لموقع الزمالك الرسمي: إلى أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن مدى سرورى بلقائك مؤخرًا في الرباط ، خلال منتدى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، الذي كان يستضيفه أشقاؤنا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم.. أود أيضًا أن أثني على جهودك في تزويد القارة بفرصة للنمو والتطور ، كل ذلك وفقًا لقدراتها ومواهبها الكروية بالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد مجددًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرحب بكم في الدوحة مع جميع زملائك أعضاء اللجنة التنفيذية وضيوفكم الموقرين من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، وكذلك جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين والإداريين من الناديين المتنافسين.. سيكون نهائي كرة القدم الأفريقية لا تنسى مع نكهة عربية".

وتابع الخطاب:"في الأول من ديسمبر الماضي، أتيحت لك أنت وبعض أعضاء لجنتك التنفيذية الفرصة لمشاهدة جزء من كأس العالم للأندية الذي استضافته قطر، والذي كان يتمتع بثراء كبير من المتفرجين مقارنة بالإصدارات السابقة بالإضافة إلى ذلك، عرض ما عرضته الدوحة لجميع الضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تجربة ذات مستوى عالمي من وجهة نظر تنظيمية وترويجية وفنية وأمنية. اكتسبت البطولة ثناء وتقدير الفيفا وكذلك المشجعين والمسؤولين وضيوف وسائل الإعلام - ناهيك عن ردود الفعل الإيجابية من جانب اللاعبين والموظفين و الإداريين في الأندية المشاركة.. والتزمت قطر والاتحاد القطري لكرة القدم بصفتهما مضيفين لأول مرة كأس العالم العربي والشرق الأوسط في عام 2022 ، بالتزامهماعلى هذا النحو ، فإن أي مباراة رسمية أو ودية - سواء كانت مباراة أو بطولة - تستضيفها الدوحة ستُعتبر جزءًا من الاستعدادات لكأس العالم، سنقدم تجربة ذات مستوى عالمي وسيتم التعامل معها دائمًا على أعلى المستويات المهنية.. سنضمن أن يتمتع جميع المشاركين والمشجعين والأندية والموظفين بتجربة ممتعة واستثنائية وآمنة علاوة على ذلك، سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية واختبارها من خلال الجوانب التنظيمية والترويجية والأمنية".

وكان وفد من الزمالك مكون من هانى زاده وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى قد تواجدا فى المغرب يوم الجمعة الماضية بصحبة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي والإفريقى الذى ساهم بدوره فى عقد مقابلة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى، لتحقيق متطلبات الزمالك للمشاركة فى السوبر بقطر.



خطاب الكاف إلى الزمالك



خطاب الاتحاد القطرى إلى الكاف