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العويس يفتح النار على متربصين الأهلي

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الأربعاء 5 فبراير 2020

كشف الحارس محمد العويس حامي عرين الأهلي عن أسباب غيابه عن الفريق في الفترة الماضية و بعد إصابته في عظمة الوجه.

وأكد الحارس في تصريحات خاصة لصحيفة على أن غيابه بسبب استكمال مراحل العلاج و لا يوجد أي أسباب أخري.

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وأشار إلى أنه غيابه في تلك الفترة السابقة ليس بسبب المستحقات كما أشاع البعض من المتربصين بالأهلي من الإعلام.

وقال إن تركيزه حالياً مع الفريق و لا يود الحديث عن أي اشياء أخري خارجية للإعلام.

واختتم حديثه بأن الفريق يمر بفترة حساسة و يحتاج فقط لمساندة الجميع و عدم الإلتفات لأي شئ.

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