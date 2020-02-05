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شكرا لقرائتكم خبر عن العويس يفتح النار على متربصين الأهلي والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
كشف الحارس محمد العويس حامي عرين الأهلي عن أسباب غيابه عن الفريق في الفترة الماضية و بعد إصابته في عظمة الوجه.
وأكد الحارس في تصريحات خاصة لصحيفة الرياضية السعودية على أن غيابه بسبب استكمال مراحل العلاج و لا يوجد أي أسباب أخري.
وأشار إلى أنه غيابه في تلك الفترة السابقة ليس بسبب المستحقات كما أشاع البعض من المتربصين بالأهلي من الإعلام.
وقال إن تركيزه حالياً مع الفريق و لا يود الحديث عن أي اشياء أخري خارجية للإعلام.
واختتم حديثه بأن الفريق يمر بفترة حساسة و يحتاج فقط لمساندة الجميع و عدم الإلتفات لأي شئ.
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