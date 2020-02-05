إنتر ميلان : سباليتي رفض المغادرة لتدريب ميلان

الأربعاء 5 فبراير 2020

رد إنتر ميلان على تصريحات لوتشيانو سباليتي، مدربه السابق حينما قال أنه كان قريبًا من الانتقال لتدريب ميلان لكن عقده مع الإنتر منعه من ذلك.



وأوضحت إدارة الإنتر أن النادي تلقى رفضًا من سباليتي حينما عرضوا عليه إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي بعد إقالته في مايو الماضي.

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وكان سباليتي قد صرح لشبكة توتو ميركاتو الإيطالية بأن ميلان اتصل به لتولي قيادته الفنية بعد إقالة ماركو جيامبولو في أكتوبر.

وأوضح مدرب روما وأودينيزي السابق أنه لم يكن بوسعه قبول عرض الميلان بسبب أنه كان لا يزال مرتبطاً بعقد مع النيراتزوري.

ورد النادي الأسود والأزرق على سباليتي في تأكيد على أن المدرب صحب الـ60 عاماً هو من رفض العرض المُقدم لإنهاء العلاقة بينه وبين النادي.

وقال ممثل الإنتر في تصريحاته لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA :” بالإضافة إلى التعويض الذي حصل عليه السيد سباليتي فإن النادي قدم له عرضاً اقتصادياً إضافياً كحافز للمغادرة وهو الأمر الذي لم يتم قبوله”.