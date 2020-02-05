انت الان تتابع ميسي يرد بقوة على تصريحات ابيدال عن علاقة اللاعبين بإقالة فالفيردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرجنتيني ليونيل ميسي

على غير المعتاد، رد ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تصريحات مدير الكرة إريك ابيدال بشأن إقالة ارنستو فالفيردي وأن هذا القرار تم اتخاذه بناء على أسباب، بينها رأي لاعبي الفريق فيه.

وكتب النجم الشهير /32 عاما/ على انستجرام في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء:" بأمانة، لا أحب أن أفعل مثل هذا الشيء، ولكني اعتقد أن على كل واحد أن يضطلع بواجباته، فاللاعبون عليهم أن يهتموا بما يحدث في الملعب، ونحن أول من يعترف عندما لا نلعب بشكل جيد".

وأضاف ميسي أنه من جهة أخرى على القيادة الرياضية أن تكون على وعي بمسؤوليتها " وأن تضطلع بالدرجة الأولى بالمسؤولية حيال القرارات التي تتخذها".

يشار إلى أن ميسي زامل ابيدال، لاعب الدفاع، في صفوف برشلونة في الفترة بين 2007 حتى 2013.

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وصاغ ميسي كلامه بصورة أكثر وضوحا قائلا:" عندما يتحدث المرء عن لاعبين، فعليه أن يذكر أسماء، وإذا لم يفعل ذلك، فإنه يلوث اسم كل لاعب وينشر شائعات لا تتوافق مع الحقيقة".

وبحسب تقرير لمحطة تلفزيون "آر ايه سي 1"، يُعْتَقَد أن جوزيب بارتوميو، رئيس برشلونة، استدعى ابيدال إلى اجتماع أزمة اليوم الأربعاء.

كان برشلونة أقال فالفيردي في كانون ثان/يناير الماضي بعد خسارة الفريق في مباراة السوبر الإسباني، وفي أعقاب ذلك صرح ابيدال لصحيفة "سبورت" الإسبانية بأن " الكثير من اللاعبين كانوا غير سعداء معه ولم يعملوا معه بشكل جيد، كما أنه كانت هناك مشاكل في التواصل الداخلي (بين اللاعبين وفالفيردي).