الامارات | تركي آل الشيخ لجمهور الزمالك: «متخافوش.. آثار البنج ابتدت تروح»

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لجمهور الزمالك: «متخافوش.. آثار البنج ابتدت تروح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، جدلاً واسعاً بمنشوراته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها البعض تقليلاً من شأن نادي الزمالك ودعماً للأهلي قبل المواجهتين المرتقبتين بينهما في الدوري المصري وعلى لقب كأس السوبر.

وقال تركي آل الشيخ على حسابه في «فيسبوك»: «الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة.. فاز الاهلي 41 مرة منهم.. ولما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس.. هو انا شتمتك؟ والا قلت حقائق؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام.. وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد.. وأتوقع أن يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر.. هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع.. أنا أعبّر عن رأيي واللي باشوفه.. تزعلوا ليه؟ خلوا عندكوا روح رياضية.. ومتخافوش.. آثار البنج ابتدت تروح».

وكان تركي آل الشيخ قد استهان بالزمالك على حد وصف مغردين على مواقع التواصل لاسيما أن تحدث قبل ساعات من سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا قائلاً: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها».

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في 20 الشهر الجاري على كأس السوبر في أبوظبي، وبعدها بأربعة أيام فقط سيلتقيان في القاهرة بمباراة مؤجلة من الدور المصري.