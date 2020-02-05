شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يفوز بجائزة هدف الشهر في أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أستون فيلا فوز هدف النجم المصري محمود تريزيجيه في مرمى ليستر سيتي بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين بجائزة هدف شهر يناير. وجاء الهدف من عرضية أرسلها المصري أحمد المحمدي لمواطنه محمود تريزيجيه الذي أودعها شباك كاسبر شمايكل معلنًا فوز فريقه بهدفين لهدف واحد وتأهله إلى نهائي البطولة لملاقاة مانشستر سيتي.

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