شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يرصد 30 مليون إسترليني لضم مدافع ليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد نادي أرسنال الإنجليزي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم مدافع نادي ليل الفرنسي جابريل ماجالهايس.

ويتابع النادي اللندني المدافع البرازيلي صاحب الـ 22 عامًا تمهيدًا للتحرك من أجل التعاقد معه في الصيف، بعدما قاموا بالاستعلام عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ليتم إخبارهم أنه لن يرحل بمبلغ زهيد.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن رئيس ليل جيرار لوبيز لن يقبل برحيل لاعبه بأقل من 30 مليون جنيه إسترليني.