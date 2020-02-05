شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتين»: «غضب ميسي؟ لن أتدخل في حياته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على صدام نجم فريقه وقائده ليونيل ميسي مع المدير الرياضي إيريك أبيدال. وقال «سيتين»، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيك بيلباو بكأس الملك، المقرر إقامتها غدًا: «ميسي لديه الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار». وأضاف، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لن أتدخل في حياته أو حياة أي شخص آخر، لست والد أي شخص، كل ما علي هو أن أجعل اللاعبين يحضرون إلى هنا وأن أجعلهم سعداء، أما الأمور الأخرى فلا علاقة لي بها».

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