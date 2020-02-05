ريال مدريد يستعيد نجومه قبل ملحمة سوسيداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
أنهى نادي ريال مدريد استعدادته الخاصة بمباراة الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم ضد ريال سوسييداد بعودة اللاعبين الذين غابوا عن تدريبات أمس الثلاثاء.
وانضم إلى تدريبات اليوم كلاً من داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو، في حين شارك البلجيكي إدين هازارد بشكل طبيعي واقترب من الحصول على التصريح الطبي.
وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة من حيث القرار الذي سيتخذه المدرب زين الدين زيدان بشأن استدعاء إدين هازارد ومنحه بضع دقائق أمام ريال سوسيداد في سانتياجو برنابيو.
وكان الثلاثي المكون من داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز وكاسيميرو قد غابوا عن مران الأمس، لكنهم عادوا للتدريبات صباح اليوم وسط توقعات بأن يحصلوا على استراحة في مباراة الغد.
وشارك الجناح الويلزي جاريث بيل في التدربيات بشكل طبيعي، حيث يمكن أن تتاح له فرصة جديدة للعب غدًا الخميس بعد استبعاده بقرار فني من مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد.
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