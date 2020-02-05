ريال مدريد يستعيد نجومه قبل ملحمة سوسيداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

‎أنهى نادي ريال مدريد استعدادته الخاصة بمباراة ‎الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم ضد ريال سوسييداد بعودة اللاعبين الذين غابوا عن تدريبات أمس الثلاثاء.



‎وانضم إلى تدريبات اليوم كلاً من داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو، في حين شارك البلجيكي إدين هازارد بشكل طبيعي واقترب من الحصول على التصريح الطبي.

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‎وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة من حيث القرار الذي سيتخذه المدرب زين الدين زيدان بشأن استدعاء إدين هازارد ومنحه بضع دقائق أمام ريال سوسيداد في سانتياجو برنابيو.

‎وكان الثلاثي المكون من داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز وكاسيميرو قد غابوا عن مران الأمس، لكنهم عادوا للتدريبات صباح اليوم وسط توقعات بأن يحصلوا على استراحة في مباراة الغد.

‎وشارك الجناح الويلزي جاريث بيل في التدربيات بشكل طبيعي، حيث يمكن أن تتاح له فرصة جديدة للعب غدًا الخميس بعد استبعاده بقرار فني من مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد.