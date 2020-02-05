شكرا لقرائتكم ايمانويل ايمونيكي يجتمع بلاعبي المقاصة ويعالج الاخطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إيمانويل خلال كلمته للاعبين على ثقته في إمكانياتهم وقدرتهم على استعادة الانتصارات، وهو ما تأكد له من خلال المباراة الاخيرة امام يموحة وبعد مشاهدة تسجيلات عدد من المباريات الأخيرة للفريق، والتي أظهرت تميز معظم عناصر الفريق.

وشدد ايمونيكي خلال جلسته مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التركيز، والالتزام الدقيق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

واستأنف فريق المقاصة صباح اليوم تدريباته، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت القادم باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 17 للدوري.

وشهد المران الصباحي للفريق تركيزا على النواحي البدنية، حيث أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات بهدف رفع معدلات اللياقة، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني في الخامسة مساء اليوم، والذي سيشهد تركيزا على تنفيذ بعض الجمل الفنية والأساليب التكتيكية وعلاج بعد الاخطاء والسلبيات التي ظهرت في الاداء من قبل.