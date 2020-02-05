شكرا لقرائتكم جوميز يرفض خوض الإسماعيلى ودية قبل موقعة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويبدأ فريق الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وذلك بعد أن حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة.

أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراةأسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

Advertisements

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى، مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وبدأ الإسماعيلى اللقاء مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى :فى حراسة المرمى : محمد فوزى و فى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى و فى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف و فى خط الهجوم .. شيلونجو، وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.