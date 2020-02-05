شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب تنظيم بطولة إفريقيا لليد بسبب عقوبات تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يأتى طلب الزمالك بإستضافة البطولة فى ظل العقوبات التى وقعها الإتحاد الأفريقى على الإتحاد التونسى مؤخرا بشأن أحداث مباراة مصر وتونس فى نهائى أمم أفريقيا و التى تفيد بحرمان تونس و انديتها من إستضافة أى بطولات لمدة 4 أعوام ، حيث كان النجم الساحلى قد حصل مؤخرا على إستضافة النسخة المقبلة .

وفرض الاتحاد الافريقى لكرة اليد عدد من العقوبات علي الاتحاد التونسي بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة أفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي والتي كانت تسضيفها العاصمة التونسية ،والتي أنتهت بفوز الفراعنة باللقب والتاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وقرر الاتحاد الإفريقي توقيع غرامه مالية على الجامعه التونسيه بمبلغ ١٥٠٠٠ يورو ما يوازى بالعملة التونسية ٦٥٠٠٠ دينار .

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كما شهدت القرارات حرمان الجامعة التونسية و انديتها من استضافه اياً من البطولات الافريقيه على صعيد المنتخبات و الأنديه لمدة تتراوح ٤ أعوام و هناك دراسه لاقصاء فريق النجم الساحلى من تنظيم بطولة أفريقيا للاندية.

و ينتظر مسئولو الزمالك إرسال الإتحاد المصرى الطلب إلى نظيهر الأفريقى وفقا لتأكيدات عبد البارى من اجل إتخاذ خطوات التنظيم .

و من ناحية اخرى ، أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020، التى ستنطلق غدا الخميس لمدة ساعتين، لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة لإذاعتها تليفزيونيا عبر شاشة أون سبورت.