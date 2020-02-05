لاتفوتك .. تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الأهلي



يختتم فريقا بيراميدز والأهلى استعداداتهما اليوم (الأربعاء) للمواجهة المرتقبة بينهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز، وهي المواجهة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر لايقاف مسلسل الخسائر أمام الفريق السماوى طوال الثلاث مباريات الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي



ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي في السابعة والنصف مساء غد (الخميس)، في مواجهة دائما ما تشهد ندية وإثارة وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

تفوق الأهرام ضد الأهلي



وتفوق بيراميدز أمام الأهلي في 3 مواجهات جمعت الفريقين بالموسم الماضي بواقع اثنين في الدوري وثالثة في الكأس.

بيراميدز ضد الأهلي



ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار سلسلة الانتصارات المحلية بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، بالإضافة إلى تسجيل أو فوز على بيراميدز بعد تغيير اسمه من الأسيوطى.

كانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر.

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بيراميدز والأهلي



وأكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية الثنائى أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة فى مباراة بيراميدز وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق.

وأضاف الجهاز الطبى أن أحمد فتحى سوف يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل، التى أبعدته عن مباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا.

كما أوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.

غيابات الأهلي ضد بيراميدز



ويغيب عن الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، إلا أن فايلر يملك بدائل قوية على حد قوله وتأكيداته حيث يضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم على معلول،محمد مجدي قفشة ،عمرو السولية ،أجايي ،حسين الشحات.

غياب عبد الله السعيد عن مباراة بيراميدز والأهلي



في المقابل، يعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري



يخوض الأهلى المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط،وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري



بينما يخوض بيراميدز هذه المواجهة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات.