شكرا لقرائتكم فايلر يستكشف بيراميدز بالفيديو أمام لاعبي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز والأهلي



يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء محاضرة خاصة بالفيديو أمام لاعبيه لعرض ملخص لمباريات بيراميدز الأخيرة في الدوري والكونفيدرالية، وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة غدا.

موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي



ويحل الأهلي ضيفاً على بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

ويستهدف فايلر تحديد مواطن القوة والضعف في بيراميدز من أجل تسجيل أول فوز أمام الفريق السماوى بعد تغيير اسمه من الأسيوطي، حيث خسر الأحمر في آخر 3 مواجهات بين الفريقين سواء في الدوري والكأس.

بيراميدز والأهلي



كما يرغب فايلر في الفوز أمام بيراميدز للحفاظ على سلسلة الانتصارات المحلية والابتعاد بالقمة أكثر عن المقاولون العرب أقرب منافسيه.

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ترتيب الأهلي في الدوري



ويخوض الأهلى مباراة بيراميدز وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ترتيب بيراميدز في الدوري



في المقابل، يخوض بيراميدز المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات.

كانت أخر مواجهة بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر.